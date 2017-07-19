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Открытый чемпионат США стал первым теннисным турниром с призовым фондом более $50 млн

Спорт
19 июля, 0:06 UTC+3 ТАСС

Сумма призовых увеличилась на 9 процентов по сравнению с прошлым сезоном и составила $50,4 млн

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ТАСС, 19 июля. Призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в 2017 году составит $50,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Победители мужского и женского турниров в одиночном разряде получат по $3,7 млн. Общий призовой фонд четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема увеличился на 9% ($4 млн) по сравнению с прошлым годом. Открытый чемпионат США стал первым теннисным турниром, чей призовой фонд превысил $50 млн.

В прошлом году победителями турнира в одиночном разряде стали швейцарец Стэн Вавринка и немка Ангелик Кербер.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.

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