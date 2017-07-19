Обновленная российская команда стартует на чемпионате мира по фехтованию

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 19 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по фехтованию стартует в среду в Лейпциге (Германия). Российская сборная заметно обновилась после Олимпийских игр, однако месяц назад смогла выиграть три золотые медали на чемпионате Европы в Тбилиси и вновь будет претендовать на победу в общем зачете.

На чемпионате мира будут разыграны 12 комплектов медалей - в личных и командных турнирах по сабле, шпаге и рапире среди мужчин и женщин. Два года назад на мировом первенстве в Москве на счету сборной России было четыре золотые медали - как и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В Лейпциге команда выступит фактически экспериментальным составом - по словам главного тренера Ильгара Мамедова, постолимпийский сезон пропускают полтора десятка спортсменов. А двукратная чемпионка Рио-де-Жанейро саблистка Яна Егорян получила травму и пока не может выступать в полную силу.

В состав сборной России на чемпионат мира вошли шпажисты Татьяна Логунова (только личные соревнования), Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк, Татьяна Гудкова, Татьяна Андрюшина (только командные), Вадим Анохин (только личные), Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов, Антон Глебко (только командные). В соревнованиях по сабле выступят Яна Егорян, Анна Башта, Валерия Большакова, София Позднякова, Анастасия Баженова, Камиль Ибрагимов, Алексей Якименко, Вениамин Решетников (только личные), Дмитрий Даниленко, Владислав Поздняков (только командные). В рапире за медали будут сражаться Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова, Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов (только личные), Дмитрий Ригин (только командные).

Пропустит чемпионат мира шпажистка Яна Зверева, которая получила травму. Вместо нее выступит Татьяна Андрюшина.

Основные медальные надежды в Лейпциге прежде всего на саблисток, хотя на июньском чемпионате Европы в грузинской столице россиянки не смогли победить ни в личном турнире, ни в командном, где первенство осталось за сборной Италии. Зато успешно выступила в Тбилиси мужская команда по шпаге, которая выиграла золотые медали. Золото также завоевала мужская команда по сабле и Виолетта Колобова в личном турнире по шпаге.

Защита титулов Дериглазовой и Якименко

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира 2015 года рапиристка Инна Дериглазова в Тбилиси уступила в финале итальянке Арианне Эрриго, без золота осталась и победившая в Рио-де-Жанейро российская команда рапиристов, которую после Олимпиады покинул Артур Ахматхузин. Титул чемпиона мира, завоеванный два года назад в Москве, будет защищать и саблист Алексей Якименко. В Рио-де-Жанейро и Тбилиси Якименко выступил неудачно, зато победил в составе команды на чемпионате Европы.

Чемпионат мира в Лейпциге начнется личными турнирами. 19-20 июля пройдут предварительные соревнования, 21 июля будут разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, 22 июля - мужской шпаге и женской сабле, 23 июля - мужской рапире и женской шпаге. 24 июля пройдут командные соревнования в мужской сабле и женской рапире, 25 июля - мужской шпаге и женской сабле, 26 июля - мужской рапире и женской шпаге. Поединки пройдут на восьмитысячной "Арене-Лейпциг", где выступает местный женский гандбольный клуб.

Первые соревнования чемпионата мира по фехтованию прошли в 1921 году в Париже, когда был определен победитель в мужской шпаге - им стал Люсьен Годен. С 1999 года на чемпионатах мира медали разыгрываются в 12 дисциплинах, в олимпийский год - лишь в дисциплинах, не представленных на Играх.