Фернандо: матч за Суперкубок сказался на состоянии "Спартака" во встрече с "Динамо"

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МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Встреча за Суперкубок России повлияла на физическое состояние футболистов "Спартака" в матче первого тура чемпионата страны против "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник красно-белых Фернандо.
Во вторник "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2, красно-белые вели в счете с разницей в два мяча по ходу матча. Встреча за Суперкубок России против московского "Локомотива" (2:1, д.в.) состоялась 14 июля.
"Все игроки и тренеры "Спартака" не рады, что не получилось обыграть "Динамо". На нашем физическом состоянии сказался матч за Суперкубок, но не надо думать, что "Спартак" стал слабее, "Спартак" будет сильным в этом году. У "Динамо" хорошая команда, с ними будет трудно играть всем соперникам", - сказал Фернандо.
В следующем туре "Спартак" 23 июля сыграет в гостях с "Уфой".