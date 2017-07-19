Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в Химках

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Травмированный полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, пришедший в качестве зрителя на матч первого тура чемпионата России по футболу против "Динамо", столкнулся с агрессивным поведением болельщиков бело-голубых. Об этом Зобнин рассказал ТАСС.

Встреча, которая прошла на подмосковной "Арене-Химки", завершилась со счетом 2:2. Зобнин выступал за "Динамо" с 2013 по 2016 год, после чего перешел в "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в прошлом сезоне.

"Пришел на матч, болельщики "Динамо" с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, но они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта", - сказал Зобнин.

Зобнин получил травму колена в товарищеском матче между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня.

В следующем туре чемпионата России 23 июля "Динамо" примет на своем поле екатеринбургский "Урал", "Спартак" в тот же день сыграет в гостях с "Уфой".