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Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в Химках

Спорт
19 июля, 1:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Травмированный полузащитник сборной России, присутствовавший на матче в качестве зрителя, столкнулся с агрессивным поведением со стороны болельщиков "Динамо"

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Роман Зобнин

Роман Зобнин

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Травмированный полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, пришедший в качестве зрителя на матч первого тура чемпионата России по футболу против "Динамо", столкнулся с агрессивным поведением болельщиков бело-голубых. Об этом Зобнин рассказал ТАСС.

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Встреча, которая прошла на подмосковной "Арене-Химки", завершилась со счетом 2:2. Зобнин выступал за "Динамо" с 2013 по 2016 год, после чего перешел в "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в прошлом сезоне.

"Пришел на матч, болельщики "Динамо" с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, но они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта", - сказал Зобнин.

Зобнин получил травму колена в товарищеском матче между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня.

В следующем туре чемпионата России 23 июля "Динамо" примет на своем поле екатеринбургский "Урал", "Спартак" в тот же день сыграет в гостях с "Уфой".

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