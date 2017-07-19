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ТАСС, 19 июля. Итальянский тренер Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт с английским футбольным клубом "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.
Конте возглавил "Челси" летом 2016 года. Предыдущий контракт 47-летнего итальянца был рассчитан на три года, таким образом он не подразумевает продления соглашения, лишь улучшение условий.
"Я очень рад, что подписал новый контракт с "Челси". Мы усердно работали в прошлом сезоне и достигли потрясающего результата, которым я очень горжусь. Теперь мы должны работать еще больше, чтобы остаться на вершине", - сказал Конте.
"Челси" под руководством итальянца стал чемпионом Англии сезона-2016/17, а также дошел до финала Кубка страны, где уступил лондонскому "Арсеналу". Ранее Конте в качестве тренера работал в "Ювентусе", с которым стал трехкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка страны. Также в его карьере есть опыт работы со сборной Италии, команда под его руководством дошла до 1/4 финала чемпионата Европы 2016 года, где уступила в серии пенальти немцам.