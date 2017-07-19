"Халл" Слуцкого подписал контракт с воспитанником "Манчестер Юнайтед" Кэмпбеллом

Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республикиМеждународная панорама 19 июля, 4:09
"Известия": Минпромторг разработает регламент техосмотра для электромобилейЭкономика и бизнес 19 июля, 4:03
Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографииОбщество 19 июля, 2:39
Конте подписал новый двухлетний контракт с английским футбольным клубом "Челси"Спорт 19 июля, 2:29
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и СШАМеждународная панорама 19 июля, 2:11
Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом: Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб второго по силе английского дивизиона "Халл", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, подписал контракт с форвардом Фрейзером Кэмпбеллом. Об этом сообщает пресс- служба "Халла".
29-летний английский нападающий перешел в "Халл" в качестве свободного агента, он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Предыдущим клубом Кэмпбелла был "Кристал Пэлас", за который он выступал в течение трех лет. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил один гол.
Кэмпбелл является воспитанником "Манчестер Юнайтед", ранее он уже выступал за "Халл" - в сезоне-2007/08 он забил 15 мячей в 34 встречах за клуб. Также в разные годы он играл за "Тоттенхэм", "Кардифф", "Сандерленд".
Слуцкий в декабре прошлого года покинул пост главного тренера московского ЦСКА. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. 9 июня российский специалист возглавил "Халл". Клуб проведет первый официальный матч под руководством Слуцкого 5 августа против "Астон Виллы" в первом туре чемпионата.