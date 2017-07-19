"Халл" Слуцкого подписал контракт с воспитанником "Манчестер Юнайтед" Кэмпбеллом

ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб второго по силе английского дивизиона "Халл", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, подписал контракт с форвардом Фрейзером Кэмпбеллом. Об этом сообщает пресс- служба "Халла".

29-летний английский нападающий перешел в "Халл" в качестве свободного агента, он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Предыдущим клубом Кэмпбелла был "Кристал Пэлас", за который он выступал в течение трех лет. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил один гол.

Кэмпбелл является воспитанником "Манчестер Юнайтед", ранее он уже выступал за "Халл" - в сезоне-2007/08 он забил 15 мячей в 34 встречах за клуб. Также в разные годы он играл за "Тоттенхэм", "Кардифф", "Сандерленд".

Слуцкий в декабре прошлого года покинул пост главного тренера московского ЦСКА. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. 9 июня российский специалист возглавил "Халл". Клуб проведет первый официальный матч под руководством Слуцкого 5 августа против "Астон Виллы" в первом туре чемпионата.