Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Халл" Слуцкого подписал контракт с воспитанником "Манчестер Юнайтед" Кэмпбеллом

Спорт
19 июля, 3:43 UTC+3 ТАСС

29-летний нападающий подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб второго по силе английского дивизиона "Халл", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, подписал контракт с форвардом Фрейзером Кэмпбеллом. Об этом сообщает пресс- служба "Халла".

29-летний английский нападающий перешел в "Халл" в качестве свободного агента, он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Предыдущим клубом Кэмпбелла был "Кристал Пэлас", за который он выступал в течение трех лет. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Англии 12 матчей и забил один гол.

Кэмпбелл является воспитанником "Манчестер Юнайтед", ранее он уже выступал за "Халл" - в сезоне-2007/08 он забил 15 мячей в 34 встречах за клуб. Также в разные годы он играл за "Тоттенхэм", "Кардифф", "Сандерленд".

Слуцкий в декабре прошлого года покинул пост главного тренера московского ЦСКА. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. 9 июня российский специалист возглавил "Халл". Клуб проведет первый официальный матч под руководством Слуцкого 5 августа против "Астон Виллы" в первом туре чемпионата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и США
3
Госдеп призвал Россию провести расследование о преследовании геев в Чечне
4
Белый дом: Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20
5
Выплаты вкладчикам банка "Югра" начнутся 20 июля
6
Президент "Зенита" Фурсенко заявил, что ничего не знает о предложении "Спартаку" по Дзюбе
7
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
Темы дня
Реклама