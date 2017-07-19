Волейболистки сборной России обыграли команду Турции на ЧМ среди игроков до 20 лет

ТАСС, 19 июля. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Турции со счетом 3-1 в матче второго этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Мексике.

На втором этапе восемь команд разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой выйдут в полуфинал. Остальные поборются за места с пятого по восьмое.

Помимо команды Турции, соперниками россиянок по группе Е являются сборные Польши и Бразилии.

Следующий матч подопечные Вадима Панкова проведут 20 июля против команды Польши (начало - 02:00 мск).