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Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 в августе после отклонения апелляции Черновой

Спорт
19 июля, 8:32 UTC+3 ТАСС

Во вторник CAS отклонил апелляцию российской легкоатлетки на лишение золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года

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Джессика Эннис-Хилл

Джессика Эннис-Хилл

© AP Photo/Daniel Ochoa De Olza

ТАСС, 19 июля. Британская легкоатлетка Джессика Эннис-Хилл получит золотую медаль чемпионата мира 2011 года в семиборье в августе после отклонения апелляции россиянки Татьяны Черновой на лишение награды за допинг в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, а также аннулировал все результаты семиборки с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. У спортсменки было обнаружено несоответствие в биологическом паспорте. Таким образом, ее лишили золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года. Позднее россиянка подала апелляцию на данное решение в CAS, которая была отклонена во вторник.

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Издание отмечает, что завершившая карьеру Эннис-Хилл получит награду в ходе чемпионата мира по легкой атлетике в августе текущего года (Лондон) на специальной медальной церемонии. Таким образом, британка станет трехкратной чемпионкой мира.

Ранее во вторник стало известно, что CAS 1 сентября рассмотрит апелляцию Черновой на лишение бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Международный олимпийский комитет в апреле объявил о лишении россиянки бронзы Игр-2008 в семиборье по итогам перепроверки ее допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.

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