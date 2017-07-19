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Чемпион мира по футболу испанец Хави завершит карьеру по окончании сезона-2017/18

Спорт
19 июля, 9:38 UTC+3 ТАСС

Бывший футболист "Барселоны", выступающий за катарский "Аль-Садд", планирует стать тренером

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Хави

Хави

© EPA/ANDREU DALMAU

ТАСС, 19 июля. Бывший полузащитник сборной Испании, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Хави Эрнандес заявил, что завершит карьеру футболиста после окончания сезона-2017/18. Слова испанца приводит газета AS.

37-летний Хави является играющим тренером в катарском клубе "Аль-Садд". В сезоне-2016/17 он принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал 12 результативных передач.

"Предстоящий сезон станет последним для меня. Я точно буду тренером, но не все сразу. Мне предстоит многому научиться. Я понимаю тренерскую методику, но ее еще надо научиться применять", - заявил испанец.

Полузащитник выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год. В июне 2015-го он перешел в "Аль-Садд", подписав контракт на три года с возможностью продления в качестве тренера.

Хави становился чемпионом мира в 2010 году и дважды чемпионом Европы (2008, 2012). В составе "Барселоны" игрок четырежды выигрывал Лигу Чемпионов, восемь раз - чемпионат Испании. Также в его активе три победы в Кубке Испании и шесть - в Суперкубке. Хави является двукратным победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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