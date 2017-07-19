СМИ: клубы АХЛ могут отпустить игроков на Олимпийские игры 2018 года

СМИ: клубы АХЛ могут отпустить игроков на Олимпийские игры 2018 годаСпорт 19 июля, 10:17
СМИ: чемпион мира по версии WBC Уайлдер проведет бой с Ортисом осенью 2017 годаСпорт 19 июля, 9:54
Студенты из Индии, Китая и Африки начали стажировку в УрГАУНовости партнеров 19 июля, 9:54
Чемпион мира по футболу испанец Хави завершит карьеру по окончании сезона-2017/18Спорт 19 июля, 9:38
"Ъ": ОСК планирует отказаться от сторонних КБ при строительстве гражданских судовЭкономика и бизнес 19 июля, 9:26
Боксер Гассиев не планирует проводить бой-реванш с ЛебедевымСпорт 19 июля, 8:58
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 в августе после отклонения апелляции ЧерновойСпорт 19 июля, 8:32
Переговоры о Brexit: в британском правительстве нет единстваМеждународная панорама 19 июля, 8:03
Кадыров заявил, что слухи о притеснениях геев в Чечне правозащитники раздувают ради денегОбщество 19 июля, 7:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) могут отпустить своих игроков в расположение национальных сборных для участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала Sportsnet Эллиот Фридман.
В начале апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский турнир. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
"Игроки, имеющие односторонние контракты с клубами АХЛ, могут получить возможность выступить на Олимпиаде, - написал Фридман. - При этом по хоккеистам с двусторонними договорами (игроки, имеющие контракт как с командой АХЛ, так и с клубом НХЛ - прим. ТАСС) позднее будет принято окончательное решение, генменеджеры клубов НХЛ полагают, что им все же не разрешат участвовать в Играх" .
В составе клубов АХЛ выступает ряд российских хоккеистов, среди которых Евгений Свечников ("Гранд- Рапидс"), Владислав Каменев ("Милуоки"), Валентин Зыков ("Шарлотт").
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.