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СМИ: клубы АХЛ могут отпустить игроков на Олимпийские игры 2018 года

Спорт
19 июля, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на олимпийский турнир

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Евгений Свечников

Евгений Свечников

© AP Photo/Jose Juarez

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) могут отпустить своих игроков в расположение национальных сборных для участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала Sportsnet Эллиот Фридман.

В начале апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский турнир. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

"Игроки, имеющие односторонние контракты с клубами АХЛ, могут получить возможность выступить на Олимпиаде, - написал Фридман. - При этом по хоккеистам с двусторонними договорами (игроки, имеющие контракт как с командой АХЛ, так и с клубом НХЛ - прим. ТАСС) позднее будет принято окончательное решение, генменеджеры клубов НХЛ полагают, что им все же не разрешат участвовать в Играх" .

В составе клубов АХЛ выступает ряд российских хоккеистов, среди которых Евгений Свечников ("Гранд- Рапидс"), Владислав Каменев ("Милуоки"), Валентин Зыков ("Шарлотт").

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Олимпиада-2018 НХЛ не допустила игроков на Олимпиаду
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