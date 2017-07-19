Яременко: невыход "Советского спорта" за 19 июля в Москве связан со сбоем в типографии

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Невыход номера газеты "Советский спорт" в Москве в среду связан с техническим сбоем в столичной типографии. Об этом ТАСС сообщил главный редактор газеты Николай Яременко.

Очередной, 158-й, номер газеты за текущий год (20205-й за всю историю) не был напечатан в Москве.

"Произошел технический сбой в московской типографии. В регионах, в частности в Санкт-Петербурге, номер сегодня вышел", - сказал Яременко.

Яременко отметил, что номер в четверг должен выйти. "Редакция работает в обычном режиме, номер готовится", - сообщил главный редактор.

"Советский спорт" является ежедневной газетой, старейшей из выходящих ныне спортивных периодических изданий в России. Первый номер газеты вышел 20 июля 1924 года. Газета распространяется в ряде регионов РФ.