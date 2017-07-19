Совфед ратифицировал конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчах

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал конвенцию Совета Европы (СЕ) по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.
Документ был подписан от имени РФ во французском городе Сен-Дени 3 июля 2016 года.
Как отметил член комитета по международным делам Леонид Тягачев, конвенция призвана "содействовать безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях и совершенствовать международное полицейское сотрудничество", а также способствовать вовлечению сотрудников полиции и местных властей "в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства". Сенатор также добавил, что конвенцию уже ратифицировали Монако и Франция.
Документом предусматривается ряд предупредительных мер и наказания за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе "запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление, или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия".
По словам Тягачева, документ заменит Европейскую конвенцию о защите зрителей от насилия и хулиганских проявлений на спортивных мероприятиях и, в частности, футбольных матчах (СEД №120), разработанную в 1985 году.