Болельщики смогут бронировать бесплатные билеты на поезда ЧМ-2018 с декабря

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Болельщики смогут начать бронировать бесплатные билеты на поезда между городами чемпионата мира по футболу 2018 года с декабря. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО "Транспортная дирекция - 2018" Терентий Мещеряков.
Во время Кубка конфедераций, который прошел с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, действовали 262 бесплатных поезда для болельщиков.
"Обычно билеты появляются за 45 суток до отправления поезда, но у нас это должно быть за полгода. Поэтому расписание появится в начале осени, и с декабря или Нового года можно будет бронировать бесплатные билеты", - сказал Мещеряков.
"Будет существенно больше поездов, в разы больше, точное количество станет известно после утверждения расписания. У нас стоит задача хорошо обеспечить перемещение между городами, и мы с этим справимся", - отметил гендиректор дирекции.
Игры чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.