Синхронистка Колесниченко выиграла золото в произвольной программе солисток на ЧМ-2017

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Колесниченко завоевала золото в произвольной программе солисток на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Спортсменка показала результат 96,1333 балла.

Второе место заняла испанка Она Карбонель (95,0333). Украинка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль (93,3000).

Для сборной России это золото стало пятым на турнире. В общем зачете у национальной команды России теперь девять медалей, включая пять золотых, три серебряные и одну бронзовую награды.

Чемпионат мира завершится 30 июля.