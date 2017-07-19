СМИ: "Барселона" попросила Неймара опровергнуть слухи об уходе из команды

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ТАСС, 19 июля. Представители испанского футбольного клуба "Барселона" попросили нападающего команды Неймара опровергнуть информацию об уходе из клуба. Об этом сообщает портал Sport.es.
Ранее сообщалось, что окружение и семья Неймара уговаривают футболиста покинуть команду и искать индивидуальную славу в другом клубе, так как они считают, что бразилец "должен выйти из тени своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси". Также в СМИ появилась информация, что французский "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести Неймара, заплатив сумму отступных за футболиста, которая составляет 222 млн евро.
По информации издания, "Барселона" заинтересована в снижении напряжения в команде из-за слухов о возможном уходе 25-летнего бразильца, в связи с чем представители команды попросили игрока опровергнуть информацию об уходе из клуба в своих соцсетях. Однако Неймар пока не сделал этого.
Форвард перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.