СМИ: "Барселона" попросила Неймара опровергнуть слухи об уходе из команды

ТАСС, 19 июля. Представители испанского футбольного клуба "Барселона" попросили нападающего команды Неймара опровергнуть информацию об уходе из клуба. Об этом сообщает портал Sport.es.

Ранее сообщалось, что окружение и семья Неймара уговаривают футболиста покинуть команду и искать индивидуальную славу в другом клубе, так как они считают, что бразилец "должен выйти из тени своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси". Также в СМИ появилась информация, что французский "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести Неймара, заплатив сумму отступных за футболиста, которая составляет 222 млн евро.

По информации издания, "Барселона" заинтересована в снижении напряжения в команде из-за слухов о возможном уходе 25-летнего бразильца, в связи с чем представители команды попросили игрока опровергнуть информацию об уходе из клуба в своих соцсетях. Однако Неймар пока не сделал этого.

Форвард перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.