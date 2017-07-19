Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Барселона" попросила Неймара опровергнуть слухи об уходе из команды

Спорт
19 июля, 13:29 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что окружение и семья Неймара уговаривают футболиста покинуть команду, так как они считают, что бразилец "должен выйти из тени своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Неймар

Неймар

© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 19 июля. Представители испанского футбольного клуба "Барселона" попросили нападающего команды Неймара опровергнуть информацию об уходе из клуба. Об этом сообщает портал Sport.es.

Смотрите также
Неймар

СМИ: ПСЖ готов заплатить "Барселоне" €222 млн за футболиста Неймара

Ранее сообщалось, что окружение и семья Неймара уговаривают футболиста покинуть команду и искать индивидуальную славу в другом клубе, так как они считают, что бразилец "должен выйти из тени своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси". Также в СМИ появилась информация, что французский "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести Неймара, заплатив сумму отступных за футболиста, которая составляет 222 млн евро.

По информации издания, "Барселона" заинтересована в снижении напряжения в команде из-за слухов о возможном уходе 25-летнего бразильца, в связи с чем представители команды попросили игрока опровергнуть информацию об уходе из клуба в своих соцсетях. Однако Неймар пока не сделал этого.

Форвард перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
2
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
3
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
4
Госдума приняла закон о курортном сборе
5
Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по поступкам
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы
Темы дня
Реклама