ВФГБК будет выполнять антидопинговые критерии международной федерации

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МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) не будет оспаривать критерии Международной федерации каноэ (ICF), чтобы показать антидопинговую "чистоту" российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.
ICF в конце марта представила дополнительные критерии допуска к международным турнирам для российских спортсменов. Согласно требованиям международной федерации, для участия в стартах каждый российский спортсмен должен быть протестирован на допинг минимум два раза начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней. Кроме того, анализ допинг-проб должен быть проведен аккредитованными лабораториями Всемирного антидопингового агентства (WADA), расположенными не на территории РФ.
"Мы не планировали оспаривать критерии международной федерации, - сказала Исхакова. - Мы с ними ознакомились и посчитали, что сможем их выполнить. Это покажет, что мы - "чистые", хотя было необычно, что критерии вводятся только для нас без поводов для этого. Если критерии продлят на следующий год, мы поднимем этот вопрос".
"Пока мы платим деньги за анализы и тестируем спортсменов, это дополнительные расходы. Мы договорились с международной федерацией, что можем от ее имени инициировать тестирование в аккредитованных лабораториях", - добавила генеральный секретарь ВФГБК.