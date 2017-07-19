Российские ватерполисты уступили хорватам во втором матче на ЧМ

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Хорватии со счетом 8:10 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D с командами США, Хорватии и Японии. В первом туре россияне обыграли японцев со счетом 15:8.

В турнирной таблице сборная России занимает второе место, набрав 2 очка, первыми идут хорваты (4). На третьей позиции американцы, на четвертой - японцы, обе команды не набрали очков в первом туре и позднее в среду сыграют между собой.

Следующий матч россияне проведут 21 июля против команды США. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.