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Российский боксер Гассиев начал подготовку к бою с Влодарчиком

Спорт
19 июля, 17:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и поляком запланирован осенью в США

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Мурат Гассиев (слева)

Мурат Гассиев (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев начал подготовку к поединку с поляком Кшиштофом Влодарчиком, который состоится в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Об этом ТАСС сообщил представитель российского боксера Алексей Васильев.

Как ранее сообщал ТАСС, четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии запланирован осенью в США.

"Мурат начал подготовку к бою в лагере у Абеля Санчеса [в Калифорнии]", - сказал Васильев.

Польский боксер является официальным претендентом по версии IBF. В послужном списке Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, Влодарчика - 53 победы (37 нокаутом), три поражения.

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