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Российский боксер Пономарев осенью проведет претендентский бой с мексиканцем Окампо

Спорт
19 июля, 16:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как сообщил ТАСС представитель россиянина Алексей Васильев, точная дата боя еще не определена

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МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Константин Пономарев осенью проведет поединок против мексиканца Карлоса Окампо за право быть обязательным претендентом на титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в полусредней весовой категории. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Алексей Васильев.

"Top Rank [промоутерская компания] выиграла торги. Бой планируется провести осенью. Сейчас Константин ждет точной даты боя, чтобы вылететь на подготовку в лагерь Абеля Санчеса", - сказал Васильев.

Титулом чемпиона мира IBF в этом весе владеет американец Эррол Спенс, победивший британца Келла Брука 27 мая.

Пономарев тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым. На его счету 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Окампо 21 победа (12 нокаутом) и ни одного поражения.

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