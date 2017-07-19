Лидер очкового зачета "Тур де Франс" Киттель завершил выступление на многодневке

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ТАСС, 19 июля. Немецкий велогонщик Марсель Киттель завершил выступление на престижной многодневной гонке "Тур де Франс" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды Quick Step.
В начале 17-го этапа Киттель попал в крупный завал, но вернулся в гонку, однако затем вынужден был сойти с дистанции из-за травмы плеча.
На "Тур де Франс" 2017 года Киттель выиграл пять этапов, а также был лидером очковой классификации (373 очка). Второе место занимал американец Майкл Мэттьюс (344).
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.
Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских Полях Парижа.