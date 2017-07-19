Дьяченко: снятие обвинений с российских гребцов мотивирует на дальнейшее выступление

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МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение Международной федерации каноэ (ICF) снять временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов придало мотивации для дальнейших выступлений. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил олимпийский чемпион 2012 года байдарочник Александр Дьяченко.
Дьяченко, как и восемь остальных членов сборной России по гребле на байдарках и каноэ, был временно отстранен от соревнований решением ICF после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководство Ричарда Макларена. Данный запрет был снят в конце марта текущего года.
"Было непонятно, куда идти и к кому обращаться, это было сложно сделать. Для Юрия Постригая [партнера Дьяченко по байдарке-двойке] это тоже было шоком, ведь мы четыре года целенаправленно готовились, за которые было все. Мы набрали хорошую форму, показывали хорошее время, но потом нам сказали, что мы не едем, тогда и накатили эмоции. Эта ситуация морально надломила, трудно найти мотивацию, это сложно", - рассказал спортсмен.
"31 марта нас оправдали, это мотивирует дальше выступать, но хорошей формы не вернешь. Мы хотели выиграть золото, очень сильно стремились, но так вышло, что нашу дистанцию убрали из программы Олимпиад. Это вдвойне обидно, ведь мы могли стать непобежденными", - добавил он.
По словам главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова, у Дьяченко был реальный шанс завоевать золотую медаль в Рио-де-Жанейро.
Дьяченко принял участие в чемпионате Европы, который завершился в болгарском Пловдиве 16 июля. Вместе с Кириллом Ляпуновым он выиграл серебряную медаль на дистанции 200 метров.