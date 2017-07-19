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Международная "Арктическая велогонка" пройдет в Мурманской области в 2018 году

Спорт
19 июля, 17:46 UTC+3 ТАСС

По словам первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина, организаторам велогонки будет оказана поддержка профильными федеральными ведомствами

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ТАСС, 19 июля. Международная "Арктическая велогонка" пройдет на территории Мурманской области в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В правительстве РФ под председательством вице-премьера Виталия Мутко состоялось заседание межведомственной комиссии по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В работе комиссии приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин и председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова. Межведомственная комиссия одобрила предложение по проведению "Арктической велогонки" на территории Мурманской области в 2018 году", - сказали в пресс-службе.

По словам Тюкавина, принято положительное решение об оказании организационной поддержки проведению "Арктической велогонки" профильными федеральными ведомствами, а также о софинансировании организации и ее проведение за счет средств федерального бюджета, выделяемых Минспорту РФ.

"Кроме того, правительством Мурманской области также поддержана инициатива проведения в регионе в 2018 году международной веломногодневки под условным названием "Пересечение границ". Планируется, что первый этап которой пройдет в Мурманске, а второй по трассе Мурманск - Киркенес. Мероприятие будет приурочено к 25-летнему юбилею Баренцева-ЕвроАрктического сотрудничества", - добавили в пресс-службе.

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