Ближайшее заседание совета директоров ФК "Локомотив" состоится в конце сентября

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МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ближайшее заседание совета директоров футбольного клуба "Локомотив", на котором обсудят итоги трансферной кампании и вопросы по развитию клуба, состоится в конце сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
В начале июня после предыдущего заседания совета директоров Мещеряков рассказал ТАСС, что руководство и тренерский штаб в лице главного тренера Юрия Семина будут ежеквартально отчитываться по всем программам развития клуба.
"Думаю, в конце сентября соберемся, но Семина обсуждать не будем. Мы на прошлом заседании совета директоров поставили целый ряд вопросов, связанных с развитием и подготовкой резерва. Менеджмент клуба с отдельными членами совета директоров над этим работает, так что будем ждать результаты", - сказал Мещеряков.
"К тому же, естественно, рассмотрим и итоги трансферной кампании, хотя совет директоров и так знает, что происходит", - добавил он.
"Локомотив" в сезоне-2016/17 под руководством Семина стал победителем Кубка России и получил право выступить во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы, начиная с групповой стадии. В чемпионате России команда заняла восьмое место.
Сезон-2017/18 стартовал для "Локомотива" 14 июля. Тогда железнодорожники в матче за Суперкубок России проиграли московскому "Спартаку" со счетом 1:2 в дополнительное время. Во вторник в игре первого тура чемпионата страны красно-зеленые взяли верх над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0.