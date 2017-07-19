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Савкин и Фролов стали пятыми в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

Спорт
19 июля, 18:42 UTC+3 ТАСС

Победителями чемпионата Европы стали чехи Мартин Билко и Ондржей Поливка

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ТАСС, 19 июля. Россияне Илья Фролов и Александр Савкин заняли пятое место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Минске.

Победителями стали чехи Мартин Билко и Ондржей Поливка. Второе место заняли французы Александр Энрар и Симон Кассе, третье - немцы Патрик Доге и Марвин Фали Доге.

Сборная России по современному пятиборью является чемпионом Европы 2016 года в эстафете. Победителями прошлогоднего турнира в Софии стали Савкин и Александр Лесун.

Чемпионат Европы завершится 24 июля.

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