Савкин и Фролов стали пятыми в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью

ТАСС, 19 июля. Россияне Илья Фролов и Александр Савкин заняли пятое место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Минске.

Победителями стали чехи Мартин Билко и Ондржей Поливка. Второе место заняли французы Александр Энрар и Симон Кассе, третье - немцы Патрик Доге и Марвин Фали Доге.

Сборная России по современному пятиборью является чемпионом Европы 2016 года в эстафете. Победителями прошлогоднего турнира в Софии стали Савкин и Александр Лесун.

Чемпионат Европы завершится 24 июля.