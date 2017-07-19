Россияне завоевали два золота в первый день Сурдлимпийских игр

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ТАСС, 19 июля. Сборная России завоевала две золотые медали в первый соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.
Велогонщица Алиса Бондарева выиграла спринт на 1000 м. Второе место заняла представительница Венесуэлы Луди Корреа Нава, третье - китаянка Мао Анан. Победителем мужского спринта стал россиянин Илья Гутенев. Серебро завоевал китаец Лян Цичао, бронзу - француз Стив Тубуль.
В футбольном турнире мужская сборная России в матче группы D победила южнокорейцев со счетом 3:0, женская команда в игре группы А обыграла китаянок со счетом 9:0.
После первого дня соревнований сборная России занимает первое место в общекомандном зачете (2 золота). Второй идет сборная Украины (1 золото), третьей - команда Китая (1 серебро, 1 бронза).
В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.
Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.