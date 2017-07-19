Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь россиянок вошли в основную сетку US Open, Шарапова попала в квалификацию

Спорт
19 июля, 20:38 UTC+3 ТАСС

Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова попали в основную сетку US Open

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июля. Восемь российских теннисисток вошли в основную сетку Открытого чемпионата США по рейтингу. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Смотрите также
Мария Шарапова

Пропуск травяного сезона не позволит Шараповой напрямую попасть на Открытый чемпионат США

Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова попали в основную сетку четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема. Всего по рейтингу в основную сетку Открытого чемпионата США прошли 104 теннисистки.

Чемпионка US Open 2006 года Мария Шарапова, занимающая 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сможет попасть в основную сетку турнира через квалификацию или, получив wild-card от организаторов. Через квалификационный турнир в основную сетку попадут 16 теннисисток, еще восемь - благодаря wild-card.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. 17 июля Шарапова приняла участие в матче командного турнира World Team Tennis, где проиграла американке Шелби Роджерс, следующий матч на турнире проведет 24 июля.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
2
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
3
МВД разрешило сотрудникам ДПС останавливать автобусы вне стационарных постов
4
Минюст Украины зарегистрировал партию Надежды Савченко
5
Володин сообщил, что Кнессет рассмотрел заявление по сносу советских памятников в Польше
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке "Югра"
Темы дня
Реклама