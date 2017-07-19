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Малазийка Чон Юн Хон стала чемпионкой мира в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Спорт
19 июля, 20:42 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 19, июля. /ТАСС

Второе место заняла китаянка Сы Яцзе, третьей стала также представительница Китая Жэнь Цянь

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Представительница Малайзии Чон Юн Хон

Представительница Малайзии Чон Юн Хон

© EPA/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Представительница Малайзии Чон Юн Хон выиграла соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Победительница заработала 397,50 балла. Второе место заняла китаянка Сы Яцзе (396,00), третьей стала также представительница Китая Жэнь Цянь (391,95).

Россиянки участия в финале не принимали. В общекомандном зачете у сборной России девять медалей, включая пять золотых, три серебряные и одну бронзовую награды.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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