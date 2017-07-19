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Футболист "Локомотива" Хенти перешел в "Видеотон"

Спорт
19 июля, 22:14 UTC+3 ТАСС

Контракт "Видеотона" с 24-летним нигерийским футболистом рассчитан на три года

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Эзекиэль Хенти (справа) в матче чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и ЦСКА (Москва)

Эзекиэль Хенти (справа) в матче чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и ЦСКА (Москва)

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Нигерийский нападающий российского футбольного клуба "Локомотив" Эзекиэль Хенти перешел в венгерский "Видеотон". Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Контракт "Видеотона" с 24-летним футболистом рассчитан на три года. Сумма сделки не сообщается.

Хенти является воспитанником итальянского "Милана", но не провел за основную команду ни одного матча. Летом 2015 года права на нападающего выкупила "Олимпия", в словенской команде форвард провел 35 встреч и забил 12 голов. За "Локомотив" нигериец выступал с февраля прошлого года. За это время нападающий провел 19 матчей, забив один гол.

В январе он перешел на правах аренды в "Бани-Яс" из ОАЭ, забив за команду пять мячей в 12 играх.

@official_eh11 a Vidiben folytatja! ⚽️ #videotonfc #vidi #videoton #football #soccer

Публикация от Videoton FC Official (@vidinstagram)

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