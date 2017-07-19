Швайбович: девушки показали зрелый баскетбол на Спартакиаде учащихся

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ТАСС, 19 июля. Девушки показали зрелую игру в соревнованиях по баскетболу на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказала олимпийская чемпионка по баскетболу, президент Федерации баскетбола Ростовской области, генеральный директор клуба "Ростов-Дон ЮФУ" Елена Швайбович.
Победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России по баскетболу стала команда Москвы. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третье - Московской области.
"В этом году девчонки показывают более зрелый баскетбол, чем на прошлой Спартакиаде, - сказала Швайбович. - Есть года, в которые рождаются дети все талантливые, а есть года, которые как яма - невозможно кого-то выделить, просто нет спортсменов. Считаю, что дети 2002 года очень хорошие. Думаю, сборная 16 лет на следующий год будет укомплектована здорово по всем позициям - и по маленьким разыгрывающим, и по центровым".
Швайбович отметила, что неудовлетворительный результат ростовской команды, которая заняла последнее место, связан с небольшим количеством девушек, занимающихся баскетболом в регионе. "У нас не так много девочек занимаются баскетболом для того, чтобы было из кого выбирать, - объяснила президент Федерации баскетбола Ростовской области. - В Ростове-на-Дону две школы - ДЮСШ № 9 и ДЮСШ № 7. Но в ДЮСШ № 9 дети еще не подросли, поэтому приходится выбирать девочек только из школы № 7".
Соревнования по баскетболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.