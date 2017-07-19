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Юран уверен, что Алдонин станет настоящим лидером ФК "Зоркий"

Спорт
19 июля, 23:37 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 19, июля /ТАСС

Главный тренер красногорской команды прокомментировал встречу против "Арарата"

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Сергей Юран

Сергей Юран

© Алексей Крутов/ТАСС, архив

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 июля /ТАСС/. Полузащитник клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Зоркий" Евгений Алдонин станет настоящим лидером команды. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер красногорского клуба Сергей Юран.

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Роман Павлюченко

Павлюченко оформил дубль в дебютном матче за московский ФК "Арарат"

В матче первого тура зоны "Центр" ПФЛ против московского "Арарата" 37-летний Алдонин вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями.

"У Евгения была микротравма, и мы с ним приняли решение, что будем постепенно вводить его в игровой процесс. Он настоящий профессионал и в ближайшее время станет лидером нашей команды. Алдонин, может быть, и ушел из большого футбола, но карьеру он еще точно не завершал", - сказал Юран.

Встреча, прошедшая в Красногорске в среду, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Арарата". В составе победителей голами отметились Игорь Лебеденко и Роман Павлюченко, сделавший дубль.

"Очень сложно играть, когда на подготовку команды отводится месяц. Многие игроки нашей команды прибыли за десять дней, некоторые - за неделю. Несмотря на это, как минимум во втором тайме мы не уступали соперникам. Хотелось бы поблагодарить за поддержку болельщиков, я могу с уверенностью сказать, что в следующем матче они уйдут довольными со стадиона", - сказал Юран.

Перед "Араратом" стояла задача не пропустить гол

Игру прокомментировал и главный тренер "Арарата" Сергей Булатов.

"В первую очередь, хочу поздравить город Красногорск с новой командой, это действительно здорово. Хотел бы пожелать, чтобы клуб решил проблему с полем на стадионе, оно не соответствует никаким требованием и никуда не годится", - сказал тренер.

"Зоркий" оказал нам достойное сопротивление, рад, что моим подопечным за счет исполнительского мастерства удалось забить быстрые голы. Перед матчем и во втором тайме основная задача игры была такой: не пропустить и начать сезон, оставив ворота в неприкосновенности", - отметил Булатов.

Следующие матчи команды проведут в рамках 1/128 финала Кубка России. "Зоркий" дома сыграет с "Рязанью", а "Арарат" на выезде встретится с "Долгопрудным". Оба матча состоятся 23 июля.

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