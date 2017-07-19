Андрейкин сыграл вничью с Блюбаумом в четвертом круге супертурнира по шахматам в Германии

ТАСС, 19 июля. Российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом в партии четвертого круга супертурнира в Дортмунде.

Также вничью завершились партии между французом Максимом Вашье-Лагравом и китайцем Ваном Юэ, поляком Радославом Войташеком и россиянином Владимиром Федосеевым, немцем Ливиу-Дитером Нисипяну и россиянином Владимиром Крамником.

В турнирной таблице лидируют Блюбаум и Войташек (2,5 очка). Далее идут Андрейкин, Федосеев, Вашье-Лаграв, Нисипяну (2), Крамник, Ван Юэ (1,5).

Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.