Андрейкин сыграл вничью с Блюбаумом в четвертом круге супертурнира по шахматам в Германии

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ТАСС, 19 июля. Российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом в партии четвертого круга супертурнира в Дортмунде.
Также вничью завершились партии между французом Максимом Вашье-Лагравом и китайцем Ваном Юэ, поляком Радославом Войташеком и россиянином Владимиром Федосеевым, немцем Ливиу-Дитером Нисипяну и россиянином Владимиром Крамником.
В турнирной таблице лидируют Блюбаум и Войташек (2,5 очка). Далее идут Андрейкин, Федосеев, Вашье-Лаграв, Нисипяну (2), Крамник, Ван Юэ (1,5).
Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.