Сестры Аверины выступят на гимнастическом турнире на Всемирных играх в Польше

ТАСС, 20 июля. Юбилейные Всемирные игры открываются в четверг в польском Вроцлаве. В соревнованиях будут разыграны награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука.

Во Всемирных играх выступят более 3250 спортсменов из 111 стран, которые разыграют медали в 31 виде спорта. В составе российской команды заявлено 139 спортсменов, что уступает лишь делегациям из Польши, Франции и Италии. В числе участниц - чемпионки Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины.

Серьезные изменения в олимпийской программе летних Игр 2020 года привели к тому, что на Всемирных играх во Вроцлаве будут представлены некоторые виды спорта, уже получившие олимпийский статус. Для представителей карате и спортивного скалолазания Всемирные игры будут отличной возможностью проявить себя перед олимпийским дебютом. Впервые в официальную программу Всемирных игр вошли флорбол и тайский бокс, в качестве демонстрационных видов включены американский футбол, кикбоксинг, спидвей и гребля-индор.

Традиционными для Всемирных игр являются такие виды, как сквош, лакросс, джиу-джитсу, пауэрлифтинг, бильярд, парашютный спорт, спортивное ориентирование, скоростной бег и фигурное катание на роликовых коньках, хоккей на роликовых коньках, водные лыжи, пляжный гандбол, вейкбординг, боулинг, танцевальный спорт, сумо. Представлены на играх и более экзотические дисциплины - фистбол (волейбол на траве), каноэ-поло, плавание в ластах, перетягивание каната, алтимат (игра с летающим диском фрисби), игра в шары, корфбол (вид спорта для смешанных команд, где мяч забрасывается в высоко стоящую корзину).

Гимнастика на отдельных снарядах

Помимо видов спорта, которые лишь претендуют на олимпийский статус, на Всемирных играх представлены художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука - в дисциплинах, которые не входят в олимпийскую программу. Гимнастки разыгрывают медали на отдельных снарядах (на Олимпиадах проходят соревнования в команде и личном многоборье). В составе сборной России заявлены чемпионки Европы Дина и Арина Аверины.

Пройдут также соревнования по синхронным прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и на акробатической дорожке, а также по акробатической гимнастике и аэробике. В стрельбе из лука медали будут разыграны в командном турнире по блочному луку и полевой стрельбе.

Соревнования Всемирных игр состоятся 20-30 июля на двух десятках спортивных объектов Вроцлава и пригородов, церемонии открытия и закрытия состоятся на Городском стадионе, где проходили матчи чемпионата Европы 2012 года.

Всемирные игры пройдут в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. Игры проходят раз в четыре года, следующие запланированы на 2021 год в Бирмингеме (США).

В 2013 году на Всемирных играх в колумбийском Кали сборная России завоевала 53 медали, из которых 17 - золотые, уступив в общем зачете лишь спортсменам из Италии (18 золотых наград). По три золотые медали российские спортсмены завоевали в сумо и плавании в ластах.