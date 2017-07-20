Сборная Коста-Рики стала первым полуфиналистом Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 20 июля. Команда Коста-Рики победила сборную Панамы в матче 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 1:0. Мяч в свои ворота забил Анибал Годой (77-я минута).

Сборная Коста-Рики вышла в плей-офф, заняв первое место в группе А. Команда Панамы завершила групповой этап на второй строчке в квартете В.

В других матчах 1/4 финала встретятся команды Мексики и Гондураса, США и Сальвадора, Канады и Ямайки.

Финал турнира состоится 26 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.