Зайцев: хоккей НХЛ гораздо более простой, абсолютно не похожий на игру в КХЛ

ТАСС, 20 июля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Никита Зайцев считает, что в Северной Америке хоккей гораздо проще, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова игрока приводит издание The Hockey News.

В сезоне-2016/17 Зайцев дебютировал в НХЛ. На счету россиянина 82 матча в регулярном чемпионате, четыре шайбы и 32 результативные передачи. До этого он выступал в КХЛ за московский ЦСКА.

"Здесь более простой хоккей, более атлетичный. Больше единоборств, это абсолютно другая игра", - сказал Зайцев.

2 мая защитник подписал с "Торонто" семилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать $4,5 млн в год.

"Я получил много уроков [в течение первого сезона в НХЛ]. Я проанализирую их в межсезонье и стану лучше, я знаю, что для этого сделать. Хочу улучшать свою игру каждый день и стать действительно важным игроком для команды. Следующий сезон обещает быть тяжелым для нас, все поняли, что у нас хорошая команда, будет весело", - сказал 25-летний защитник.

"Торонто" в прошедшем сезоне занял восьмое место в таблице Восточной конференции. Клуб уступил в первом раунде плей-офф "Вашингтону" со счетом 2-4 в серии.