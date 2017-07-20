Зайцев: хоккей НХЛ гораздо более простой, абсолютно не похожий на игру в КХЛ

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ТАСС, 20 июля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Никита Зайцев считает, что в Северной Америке хоккей гораздо проще, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова игрока приводит издание The Hockey News.
В сезоне-2016/17 Зайцев дебютировал в НХЛ. На счету россиянина 82 матча в регулярном чемпионате, четыре шайбы и 32 результативные передачи. До этого он выступал в КХЛ за московский ЦСКА.
"Здесь более простой хоккей, более атлетичный. Больше единоборств, это абсолютно другая игра", - сказал Зайцев.
2 мая защитник подписал с "Торонто" семилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать $4,5 млн в год.
"Я получил много уроков [в течение первого сезона в НХЛ]. Я проанализирую их в межсезонье и стану лучше, я знаю, что для этого сделать. Хочу улучшать свою игру каждый день и стать действительно важным игроком для команды. Следующий сезон обещает быть тяжелым для нас, все поняли, что у нас хорошая команда, будет весело", - сказал 25-летний защитник.
"Торонто" в прошедшем сезоне занял восьмое место в таблице Восточной конференции. Клуб уступил в первом раунде плей-офф "Вашингтону" со счетом 2-4 в серии.