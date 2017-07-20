Источник: "Локомотив" получил от продажи футболиста Хенти около €500 тысяч

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МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный клуб "Локомотив" получил от продажи нападающего Эзекиеля Хенти в венгерский "Видеотон" около €500 тысяч. Об этом ТАСС сообщил источник в клубе.
"Видеотон" заплатил за Хенти около €500 тысяч. Документы будут оформлены сегодня", - сказал источник.
Официальный комментарий "Локомотива" на данный момент получить не удалось.
В среду вечером "Видеотон" объявил, что 24-летний футболист подписал трехлетний контракт с венгерским клубом. За "Локомотив" нигериец выступал с февраля прошлого года, перейдя в команду при предыдущем руководстве из словенской "Олимпии" за €5 млн.
Хенти является воспитанником итальянского "Милана", но не провел за основную команду ни одного матча. Летом 2015 года права на нападающего выкупила "Олимпия", в словенской команде форвард провел 35 встреч и забил 12 голов. За время, проведенное в "Локомотиве", нападающий провел 19 матчей, забив один гол.
В январе он перешел на правах аренды в "Бани-Яс" из ОАЭ, забив за команду пять мячей в 12 играх.