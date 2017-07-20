Филатов: Россия должна гордиться лидерством в мировом шахматном движении

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МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия является лидером мирового шахматного движения, страна может гордиться этим достижением. Такое мнение ТАСС в Международный день шахмат высказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.
Международный день шахмат проводится 20 июля по решению Международной шахматной федерации (FIDE) с 1966 года.
"Россия может гордиться тем, что лидирует в шахматном движении в мире, особенно в детских шахматах, - сказал Филатов. - Помимо гроссмейстерских и шахматных центров, таких как "Сириус", у нас есть массовость. "Белая ладья" - крупнейший международный турнир. Также во многих регионах шахматы введены школьным уроком, например в Ханты- Мансийске."
По словам Филатова, у России налажены хорошие отношения с FIDE, страна готовится к проведению крупнейших международных соревнований в ближайшие годы. "У нас полное взаимопонимание с FIDE, нам оказывается большая честь принимать крупные международные турниры. Мы впервые принимали чемпионат мира среди школьников, в Ханты- Мансийске завершился чемпионат мира среди национальных команд. Впереди Всемирная шахматная олимпиада 2020 года (пройдет в Ханты-Мансийске) и много других международных соревнований".
"Я всех поздравляю с Международным днем шахмат и призываю гордиться тем, что мы лидеры шахматного движения", - добавил глава РШФ.