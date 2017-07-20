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Экипаж Мардеева выиграл 12-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Спорт
20 июля, 10:08 UTC+3 ТАСС

Второе и третье места также остались за представителями "КамАЗ-мастер" - Антоном Шибаловым и Эдуардом Николаевым

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Машины готовятся к старту очередного этапа "Шелкового пути"

Машины готовятся к старту очередного этапа "Шелкового пути"

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 20 июля. Экипаж "КамАЗ-мастер" российского гонщика Айрата Мардеева финишировал на первом месте на 12-м этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он показал время 4 часа 4 минуты 8 секунд.

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Гонщик Мардеев старался избегать чрезвычайных ситуаций на 10-м этапе ралли "Шелковый путь"

Второе и третье места заняли его партнеры по команде Антон Шибалов и Эдуард Николаев соответственно. Отставание Шибалова - 2 минуты 15 секунд, Николаева - 3 минуты 1 секунда.

Протяженность двенадцатого этапа ралли, прошедшего от Цзяюйгуаня до Алашань-юци, составила 483,79 км км, длина спецучастка - 254,75 км. 13-й этап протяженностью 690,31 км (спецучасток - 318,66 км) пройдет по маршруту от Алашань-юци до Чжунвея.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участники за две недели преодолеют 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.

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