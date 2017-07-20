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Получившая тяжелую травму головы на "Джиро" велогонщица Кретти выведена из комы

Спорт
20 июля, 10:30 UTC+3 ТАСС

Итальянка упала на скорости 90 км/ч, сильно ударившись головой об ограждение

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ТАСС, 20 июля. Итальянка Клаудия Кретти, получившая травму головы после тяжелого падения на женской многодневной шоссейной велогонке "Джиро д'Италия", выведена из искусственной комы. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Как рассказал отец спортсменки, Кретти уже открыла глаза. Кроме того, она отреагировала на просьбу пожать руку.

Инцидент произошел 6 июля на седьмом этапе "Джиро". 21-летняя Кретти на скорости 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение. Спортсменка немедленно была госпитализирована в ближайшую больницу. Затем в связи с серьезностью травмы было принято решение о перевозке гонщицы в специализированный центр нейрохирургии, где ей около шести часов делали операцию. Затем врачи ввели спортсменку в состояние искусственной комы, но, как сообщалось, ее жизни уже ничего не угрожало.

Победу в веломногодневке 2017 года, которая завершилась 9 июля, одержала голландка Анна ван дер Брегген.

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