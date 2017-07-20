Россиянка Смердова завоевала золото юниорского ЧЕ в спортивной ходьбе на 10000 м

ТАСС, 20 июля. Российская легкоатлетка Яна Смердова заняла первое место в спортивной ходьбе на 10000 м на юниорском чемпионате Европы, проходящем в итальянском Гроссето. 19-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 47 минут 19,69 секунды.

Второе место заняла немка Тереза Зурек (47.33,20), третьей финишировала представительница Турции Мерем Бекмез (48.33,88).

На участие в юношеском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Смердова, Сергей Широбоков (спортивная ходьба), Полина Миллер и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) они будут выступать под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров проходит с 20 по 23 июля.