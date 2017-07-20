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Россиянка Смердова завоевала золото юниорского ЧЕ в спортивной ходьбе на 10000 м

Спорт
20 июля, 10:57 UTC+3 ТАСС

Спортсменка преодолела дистанцию 47 минут 19,70 секунды

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Спортивная ходьба

Спортивная ходьба

© EPA/BERND THISSEN

ТАСС, 20 июля. Российская легкоатлетка Яна Смердова заняла первое место в спортивной ходьбе на 10000 м на юниорском чемпионате Европы, проходящем в итальянском Гроссето. 19-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 47 минут 19,69 секунды. 

Второе место заняла немка Тереза Зурек (47.33,20), третьей финишировала представительница Турции Мерем Бекмез (48.33,88).

На участие в юношеском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Смердова, Сергей Широбоков (спортивная ходьба), Полина Миллер и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) они будут выступать под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров проходит с 20 по 23 июля. 

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