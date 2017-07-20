Архипов: центр "Крымский" подходит для создания базы по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федеральный тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" в Алуште мог бы стать идеальной площадкой для размещения базы по гребле на байдарках и каноэ. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

"В Крыму великолепный климат, там есть фантастический олимпийский центр "Крымский", - сказал Архипов. - Мы, конечно, обращаем на этот центр внимание и надеемся, что со временем там будет создана база для занятия греблей на байдарках и каноэ. Хочу выразить благодарность министру спорта РФ Павлу Анатольевичу Колобкову, он очень внимательно следит за этими вопросами и помогает нам по мере возможностей, за что ему огромное спасибо".

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года центр "Крымский" будет реконструирован в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2016-2020 годы", общая стоимость модернизации составит около 2,3 млрд рублей.

По мнению главы ВФГБК, год от года инфраструктура гребли на байдарках и каноэ в стране становится все лучше. "В нашей стране очень хорошая инфраструктура, год от года она становится все лучше и лучше, но всегда хочется большего, - сказал Архипов. - Однако хотелось бы, чтобы инфраструктура для нашего вида была распределена более равномерно, потому что в европейской части России ее больше, а в Западной и Восточной Сибири меньше. На Дальнем Востоке у нас тоже есть очень хорошая школа".

По словам Архипова, гребной канал в Крылатском в Москве входит в число лучших спортивных объектов мира. "За базу в Москве огромное спасибо мэру города [Сергею Собянину], иностранные коллеги признают эту базу одним из лучших объектов в мире, здесь можно проводить абсолютно любые соревнования - чемпионат мира, Олимпиаду, - добавил он. - Также очень хорошая база у нас в Краснодаре. До 2020 года, на ближайшую перспективу, строится база на Дальнем Востоке, в Приморье, поселок Лазовое. Я думаю, что там мы сможем все сделать достойно".

Также при поддержке федерального бюджета в настоящее время реконструируется гребной канал "Дон" в Ростове-на- Дону. Первая очередь будет сдана в эксплуатацию в декабре 2017 года.