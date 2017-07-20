Николишин: решение АХЛ отпустить игроков на ОИ поможет только сборным Канады и США

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Решение Американской хоккейной лиги (АХЛ) позволить своим игрокам выступить на Олимпийских играх в южнокорейский Пхенчхане поможет главным образом сборным Канады и США. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Игр-2002, чемпион мира 1993 года Андрей Николишин.

Ранее издание Washington Post со слов президента АХЛ Дэвида Эндрюса сообщило, что клубы проинформированы о возможности национальных сборных вызывать хоккеистов из этой лиги на Олимпийские игры. Решение касается только игроков, не имеющих контракты с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При этом регулярный чемпионат АХЛ на время олимпийского турнира приостановлен не будет.

"У нас нет игроков с односторонними контрактами в АХЛ. Это решение главным образом поможет сборным США и Канады, учитывая, что у них не так много хоккеистов в Европе, - сказал Николишин. - С приходом игроков АХЛ у тренеров и генеральных менеджеров этих сборных будет больше возможности выбирать состав на Олимпиаду".

В составе клубов АХЛ выступает ряд российских хоккеистов, среди которых Евгений Свечников ("Гранд- Рапидс"), Владислав Каменев ("Милуоки"), Валентин Зыков ("Шарлотт"). Все трое в минувшем сезоне провели по несколько матчей в НХЛ. Также в сезоне-2016/17 пять матчей за фарм-клуб "Эдмонтона" "Бэйкерсфилд" провел бывший защитник "Ак Барса" Зият Пайгин, который имеет двусторонний контракт с "Эдмонтоном".

АХЛ является второй после НХЛ профессиональной хоккейной лигой в Северной Америке. Все клубы в АХЛ являются фарм-клубами для команд НХЛ.