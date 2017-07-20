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Шляхтин: ВФЛА сделает все, чтобы квалифицировавшиеся атлеты поехали на ЧМ

Спорт
20 июля, 11:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

В четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки еще восьми россиян на выступление на зарубежных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приложит все усилия для того, чтобы все квалифицировавшиеся спортсмены получили возможность выступить на чемпионате мира, который пройдет в Лондоне 4-13 августа. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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IAAF допустила еще восемь российских легкоатлетов до международных стартов

В четверг Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки еще восьми россиян на выступление на зарубежных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

"Еще восемь наших спортсменов допустили к участию в зарубежных турнирах в качестве нейтральных атлетов, - сказал Шляхтин. - ВФЛА будет делать все, чтобы те спортсмены, которые выполнили норматив, выступили на чемпионате мира".

"Мы к этому и готовились, - добавил глава ВФЛА. - Я еще две недели назад попросил потенциальных ребят и девчонок, которые имеют норматив, чтобы они уже занимались оформлением документов. 24-го числа закрывается заявочное окно, а им еще надо успеть оформить визы, это тоже проблема. Поэтому все получили такую команду и занимались решением всех вопросов" .

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности разрешения от IAAF получили 47 российских спортсменов, в том числе прыгунья в длину Дарья Клишина, прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков. В общей сложности 109 заявок были отклонены.

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