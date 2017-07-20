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ВФЛА начала работу по участию в ЧМ допущенных IAAF 20 июля до зарубежных стартов атлетов

Спорт
20 июля, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Спортдиректор ВФЛА Андрей Крупорушников подчеркнул, что времени на оформление документов уже осталось очень мало

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МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала организационную работу по участию в чемпионате мира в Лондоне четырех атлетов, чьи заявки на выступление на зарубежных турнирах под нейтральным флагом были одобрены в четверг, 20 июля, Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников.

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Из восьми допущенных к стартам спортсменов четверо - Илья Иванюк (прыжки в высоту), бронзовый призер чемпионата Европы в метании молота Сергей Литвинов, Данил Лысенко (прыжки в высоту) и Валерий Пронкин (метание молота) - выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира.

"Четверо атлетов, выполнивших нормативы, имеют все шансы поехать на чемпионат мира, организационная работа уже началась, - рассказал Крупорушников. - Результаты Лысенко, Литвинова, Пронкина и Иванюка позволяют рассчитывать на то, что они смогут побороться в Лондоне за медали. Пока еще мы успеваем с оформлением [документов], но времени очень мало - вопрос в приглашении от организаторов и британских визах".

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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