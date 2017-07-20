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Врач ЦСКА: Дзагоеву еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции

Спорт
20 июля, 12:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Также Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии здоровья Сергея Игнашевича и Марио Фернандеса

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Алан Дзагоев

Алан Дзагоев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву еще потребуется какое-то время, чтобы набрать оптимальные кондиции после травмы. Состояние Дзагоева, а также Сергея Игнашевича и Марио Фернандеса для ТАСС оценил врач футбольного клуба Шагабутдин Керимов.

Дзагоев из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил несколько игр ЦСКА в мае, а также не был включен в заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций. В субботу игрок вышел в стартовом составе команды на выездную встречу первого тура чемпионата страны с "Анжи" (3:1) и был заменен на 64-й минуте.

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"В прошедшем матче он сыграл именно столько времени, сколько рассчитано в его программе восстановления. Думаю, еще нужно время, чтобы Алан набрал свое оптимальное состояние. Прогнозы давать не будем, будем смотреть каждый день", - отметил Керимов.

Фернандес также не смог принять участие в Кубке конфедераций - в межсезонье он перенес в Бразилии операцию по поводу перелома носа. На игру с "Анжи" защитник вышел в защитной маске. "Конечно, маска вызывает неудобство, но на данный момент мы должны учитывать рекомендации бразильских врачей, так что в ближайшее время он продолжит тренироваться и играть в маске. Конечно, какой-то дискомфорт обязательно присутствует, но Марио говорит, что уже начал привыкать, с каждой тренировкой испытывает все меньше неудобств", - рассказал врач ЦСКА.

Врач армейцев не исключил, что в пятницу в матче 2-го тура чемпионата с "Локомотивом" на поле может появиться 38-летний защитник Сергей Игнашевич, который не летал с командой на первую игру - в мае он перенес операцию по поводу перелома пальца ноги. "В прошлый раз Сергею не позволял играть протокол восстановления, но он уже несколько дней тренируется в общей группе с небольшими ограничениями. Пока сложно сказать, сможет ли он сыграть завтра. Мы смотрим его состояние и самочувствие каждый день, будем учитывать каждый нюанс", - рассказал Керимов.

Встреча ЦСКА - "Локомотив" пройдет в пятницу на домашнем стадионе армейцев, начало - в 19:30 мск.

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