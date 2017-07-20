"ФосАгро" выступит партнером шахматиста Карякина при подготовке к турниру претендентов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Группа "ФосАгро" станет стратегическим партнером гроссмейстера Сергея Карякина в рамках подготовки российского шахматиста к турниру претендентов на звание чемпиона мира, который состоится в марте 2018 года. Об этом журналистам сообщил президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

"Это будет целевая поддержка Сергея Карякина и выделенные средства пойдут, в частности, на усиление его тренерского штаба и приобретение супермощных компьютеров", - отметил Филатов, подчеркнув, что компания продолжит выступать генеральным партнером РШФ и поддерживать других российских гроссмейстеров.

"Нам приятно выступить стратегическим партнером Сергея Карякина, - отметил гендиректор компании и член попечительского совета РШФ Андрей Гурьев. - Мы активно поддерживали [его] и во время матча за звание чемпиона мира в прошлом году, где ему при блестящей игре не хватило толики везения в противостоянии с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Надеюсь, что в следующем цикле России удастся вернуть шахматную корону на родину".

Карякин поблагодарил компанию за поддержку. "Это неоценимая помощь, и я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы оправдать возложенные на меня надежды. Завоевав все возможные титулы (чемпион мира по рапиду, блицу, победа в Кубке мира), для меня пока остается непокоренной главная цель жизни - победа в первенстве планеты по классическим шахматам", - подчеркнул российский гроссмейстер.

"ФосАгро" является генеральным партнером РШФ на протяжении семи лет и продлила сотрудничество на 2017 год. Компания долгое время сотрудничает с ФИДЕ. Помимо поддержки ключевых шахматных турниров, компания активно работает над популяризацией шахмат в регионах своего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных школах и детских садах, финансируя обучение педагогов в области шахмат, поддерживая проведение детских и молодежных турниров.