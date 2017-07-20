Шляхтин: Смердова доказала на юниорском ЧЕ в Италии силу российской спортивной ходьбы

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Легкоатлетка Яна Смердова, одержавшая победу на юниорском чемпионате Европы в итальянском Гроссето, доказала силу российской спортивной ходьбы. Об этом ТАСС заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В четверг Смердова заняла первое место в спортивной ходьбе на 10 км.

"Я всегда верил в нашу спортивную ходьбу и считал ее одним из самых значимых видов легкой атлетики, - сказал Шляхтин. - У нас хорошая школа и прекрасные тренеры, которые готовят и будут готовить еще ближайшие 30-50 лет талантливых ходоков, которые будут выигрывать главные соревнования. Яна Смердова - большая молодец, я ее уже поздравил".

На участие в юниорском чемпионате Европы претендовало 10 россиян, однако допущены были только четверо. В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций они выступают на турнире под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров проходит с 20 по 23 июля.