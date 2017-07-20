Илюмжинов: число играющих в шахматы на Земле достигнет миллиарда человек до 2020 года

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Илюмжинов: число играющих в шахматы на Земле достигнет миллиарда человек до 2020 годаСпорт 20 июля, 12:43
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МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Число играющих в шахматы на Земле достигнет одного миллиарда человек до 2020 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
"У меня стоит задача к 2020 году довести число играющих в шахматы на Земле к одному миллиарду, думаю, что добьюсь этого даже раньше, учитывая шахматный бум в мире, - сказал Илюмжинов. - Я недавно был в Латинской Америке, в Коста- Рике, два года назад там шахматы были в самом зачаточном состоянии, а сегодня играют в самых отдаленных районах, в самых сложных местах. Дети не наркотики употребляют, а в шахматы играют. Был в Замбии, там местные чиновники взахлеб рассказывали, как продвигаются шахматы, как открываются шахматные клубы, в Лондоне в 1200 школах преподают шахматы".
Международный день шахмат проводится 20 июля по решению FIDE с 1966 года. "От лица организации поздравляю всех любителей этого спорта, одного из самых демократичных, с днем шахмат", - заявил Илюмжинов.