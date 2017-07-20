Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заявки на участие в ЧМ четырех допущенных IAAF российских атлетов будут отправлены 20 июля

Спорт
20 июля, 12:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В четверг к международным стартам были допущены выполнившие квалификационные нормативы ЧМ Илья Иванюк, Сергей Литвинов, Данил Лысенко и Валерий Пронкин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправит заявки на участие в чемпионате мира в Лондоне Ильи Иванюка, Сергея Литвинова, Данила Лысенко и Валерия Пронкина до конца рабочего дня 20 июля. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, которая станет официальным представителем российских атлетов на чемпионате в Лондоне.

Смотрите также
Метатель молота Сергей Литвинов

IAAF допустила еще восемь российских легкоатлетов до международных стартов

Ранее в четверг, 20 июля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом еще восьми атлетов, из которых четверо Иванюк (прыжки в высоту), бронзовый призер чемпионата Европы в метании молота Литвинов, Лысенко (прыжки в высоту) и Пронкин (метание молота) имеют выполненные квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира.

"Допуск к участию в стартах еще не является допуском на чемпионат мира, согласно правилам нашим спортсменам нужны персональные приглашения. Заявки на участие четверых наших атлетов и сопровождающих лиц оформляются в настоящее время, до конца рабочего дня они будут отправлены, - рассказала Орлова. - Параллельно оформляем и визы, придется делать срочные, поскольку согласно законам Великобритании рассмотрение может занять до 15 дней, а времени осталось совсем немного".

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана
2
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
3
Госдума поддержала исключение из цены на авиабилет тарифа на багаж при его отсутствии
4
Рогозин намерен посетить Молдавию к юбилею операции на Днестре
5
Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция
6
Гендиректора "Силовых машин" отправили в отставку
7
Испытания "Адмирала Макарова" почти завершены, осталось проверить один вид оружия
Темы дня
Реклама