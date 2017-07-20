Заявки на участие в ЧМ четырех допущенных IAAF российских атлетов будут отправлены 20 июля

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправит заявки на участие в чемпионате мира в Лондоне Ильи Иванюка, Сергея Литвинова, Данила Лысенко и Валерия Пронкина до конца рабочего дня 20 июля. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, которая станет официальным представителем российских атлетов на чемпионате в Лондоне.

Ранее в четверг, 20 июля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом еще восьми атлетов, из которых четверо Иванюк (прыжки в высоту), бронзовый призер чемпионата Европы в метании молота Литвинов, Лысенко (прыжки в высоту) и Пронкин (метание молота) имеют выполненные квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира.

"Допуск к участию в стартах еще не является допуском на чемпионат мира, согласно правилам нашим спортсменам нужны персональные приглашения. Заявки на участие четверых наших атлетов и сопровождающих лиц оформляются в настоящее время, до конца рабочего дня они будут отправлены, - рассказала Орлова. - Параллельно оформляем и визы, придется делать срочные, поскольку согласно законам Великобритании рассмотрение может занять до 15 дней, а времени осталось совсем немного".

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.