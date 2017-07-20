Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтов

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич одержали победу в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Россиянки набрали 97,0000 баллов.

Второе место заняли китаянки Цзян Вэньвэнь и Цзян Тинтин (95,3000). Третье место у украинок Анны Волошиной и Елизаветы Яхно (93,2667).

23-летняя Колесниченко выиграла четвертую золотую медаль на текущем турнире, став 13-кратной чемпионкой мира. Для 28-летней Пацкевич это золото стало вторым на турнире, она также стала 13-кратной чемпионкой мира.

В общем зачете сборная России вышла на первое место, в активе команды стало 10 медалей, включая шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую. Пять золотых наград было завоевано в синхронном плавании, еще одна - в прыжках с трамплина. Второй в общем зачете идет команда Китая (5-6-1), третьей - сборная Франции (4-1-1).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.