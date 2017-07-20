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Данченко: уже "закипает мозг" при мысли о новых программах синхронисток

Спорт
20 июля, 13:25 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На чемпионате мира по водным видам спорта Светлана Колесниченко завоевала две золотые медали в сольных выступлениях и две - в дуэте с Александрой Пацкевич

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Татьяна Данченко

Татьяна Данченко

© Антон Новодережкин/ТАСС

БУДАПЕШТ, 20 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Старший тренер сборной России по синхронному плаванию (дуэты, соло) Татьяна Данченко уже сейчас занимается поиском оригинальных идей для новых программ спортсменок на следующий сезон. Об этом она рассказала ТАСС после окончания выступления ее учениц на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В венгерской столице Светлана Колесниченко завоевала две золотые медали в сольных выступлениях и две - в дуэте с Александрой Пацкевич.

"У меня уже сейчас "закипает" мозг при мысли о том, что делать в следующем сезоне, и пока я не решу эту задачу, он будет кипеть. Можно ли придумать что-нибудь, что удивит всех? Я очень на это надеюсь. По вере нашей и дается нам", - сказала Данченко.

"Мы не побоялись сделать рок, и это всем понравилось. Будем думать дальше. Но свои идеи расплескивать я сейчас не буду, потому что китайцы не дремлют", - отметила тренер.

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