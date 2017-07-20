Данченко: уже "закипает мозг" при мысли о новых программах синхронисток

АТОР: туроператоры считают преждевременным введение курортного сбораЭкономика и бизнес 20 июля, 13:29
Данченко: уже "закипает мозг" при мысли о новых программах синхронистокСпорт 20 июля, 13:25
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич завоевали золото ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 20 июля, 13:08
Заканчивается закрытый бета-тест многопользовательской ролевой игры Life is Feudal: MMOНовости партнеров 20 июля, 12:59
Участники акции памяти Шеремета потребовали от МВД и Порошенко расследовать его убийствоМеждународная панорама 20 июля, 12:45
Илюмжинов: число играющих в шахматы на Земле достигнет миллиарда человек до 2020 годаСпорт 20 июля, 12:43
"Швабе" разработал компактный энергоэффективный смотровой светильникНовости партнеров 20 июля, 12:41
Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в январе-июне вырос на 7%, до 7,9 млн TEUТранспорт 20 июля, 12:38
Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое местоСпорт 20 июля, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 20 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Старший тренер сборной России по синхронному плаванию (дуэты, соло) Татьяна Данченко уже сейчас занимается поиском оригинальных идей для новых программ спортсменок на следующий сезон. Об этом она рассказала ТАСС после окончания выступления ее учениц на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
В венгерской столице Светлана Колесниченко завоевала две золотые медали в сольных выступлениях и две - в дуэте с Александрой Пацкевич.
"У меня уже сейчас "закипает" мозг при мысли о том, что делать в следующем сезоне, и пока я не решу эту задачу, он будет кипеть. Можно ли придумать что-нибудь, что удивит всех? Я очень на это надеюсь. По вере нашей и дается нам", - сказала Данченко.
"Мы не побоялись сделать рок, и это всем понравилось. Будем думать дальше. Но свои идеи расплескивать я сейчас не буду, потому что китайцы не дремлют", - отметила тренер.